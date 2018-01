Cafébazen en politici bieden op varkenskoppen 02u28 0 Foto Christian Hennuy

Bij de Sint-Antoniuskerk in Attenrode-Wever werd per opbod een varkenskoppenverkoop georganiseerd. Traditiegetrouw kwamen de cafébazen bieden op de hele varkenskop. Het Trefpunt, De Vriendenkring, café De Vijver en Het Bergcafé kwamen bieden, maar het kermiscomité van Wever met Johan Ceulemans wilde de kop absoluut en kocht hem voor 200 euro.





Voor de halve varkenskoppen werden het een strijd tussen politici in het jaar van de verkiezingen. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) moest voor de eerste halve kop wel 170 euro afdokken, door het opbod van CD&V. Op de foto alle trotse kopers.





(HCH)