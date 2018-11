Burgemeester laat onaangekondigde werken op Diestsesteenweg stilleggen vdt

28 november 2018

16u38 0 Glabbeek Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) liet vanochtend onaangekondigde werken op de Steenweg Tienen-Diest ter hoogte van Glabbeek stil leggen door de politie. “Ik werd rond 6 uur uit mijn bed gebeld door de brandweer die zich had vast gereden op de werken door een onderaannemer van Infrax”, vertelt Peter. “Op geen enkele plaats was namelijk een omleiding voorzien.”

Noch de gemeente, noch Infrax bleken op de hoogte te zijn van het afsluiten van de volledige rijbaan ter hoogte van het kruispunt Zuurbemde-Grotestraat. “Blijkbaar ging het om de herstelling van een verzakking op die locatie. We hebben er geen probleem mee dat die werken moeten gebeuren, maar hier begin je als aannemer toch niet aan zonder toelating! Als men denkt in Glabbeek zulke fratsen te kunnen uithalen, leg ik de werken onmiddellijk stil en maakt de politie pv op. Dit is blijkbaar nog de enige handelswijze die werkt tegen zulke fratsen van onverantwoordelijke aannemers.”

Infrax keek intussen de vergunningen na en die blijken in orde te zijn. “De aannemer heeft op dat vlak de procedures gevolgd, maar anders dan bij reguliere, geplande werken waren noch wij, noch de gemeente op de hoogte. Dit is niet ok en we spreken daar onze aannemer zeker over aan. Dat is niet onze manier van werken”, reageert David Callens , regionale woordvoerder Infrax. “We zullen in dialoog met de gemeente gaan om de dringende herstelling alsnog in alle veiligheid en in samenspraak te kunnen uitvoeren.”