Burgemeester doet oproep tot waakzaamheid om hangjongeren van straat te halen

Kristien Bollen

08 april 2019

In de late avond en nacht van gisteren op vandaag kwamen er meerdere meldingen binnen van drie jonge mannen met zwarte kaptruien die meerdere mensen op straat lastig vielen en heel verdacht het privéterrein van verscheiden woningen betraden. Ze werden ook opgemerkt op het domein van de gemeenteschool, de serviceflats, aan het gemeentehuis, het Total-tankstation en achter zaal Glazuur. Enkele wandelaars en mensen die aan het tanken waren aan het tankstation op de Tiensesteenweg te Glabbeek werden door hen lastig gevallen. De drie maakten zichzelf onherkenbaar met een kap op hun hoofd, verplaatsen zich met mountainbikes en spraken volgens getuigen geen Nederlands. Na de meldingen kwam de politie gisterenavond met verscheidene ploegen ter plaatse, maar de verdachten konden wegvluchten via de velden in de Nieuwstraat te Glabbeek. De politie zal de komende dagen opnieuw intensief patrouilleren en de burgemeester doet een oproep aan de bevolking om onmiddellijk 101 te bellen als ze deze verdachte hangjongeren opmerken, of door hen lastig gevallen worden. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De politie onderzoekt nu de camerabeelden aan het tankstation en buurtbewoners namen foto’s van de drie verdachte jongeren. Er kwamen al verschillende tips binnen, maar momenteel hebben we nog geen concreet idee wie deze jongeren zijn en vanwaar ze zijn, maar we zetten wel politioneel alle middelen in om deze hangjongeren die duidelijk voor een gevoel van onveiligheid zorgen van de straat te halen. Het is namelijk onaanvaardbaar dat jonge mannen ’s avonds en ’s nachts mensen lastig vallen die een avondwandeling maken of aan het tanken zijn. Ook het betreden van privéterreinen zorgt bovendien voor heel wat angst bij buurtbewoners. Deze feiten krijgen een absolute prioriteit omdat we in Glabbeek dadelijk komaf maken met zulke hangjongeren. We treden heel kordaat op tegen mensen die denken hier een gevoel van onveiligheid te kunnen denken te installeren in ons dorp. Wie meer informatie heeft kan mij contacteren via burgemeester@glabbeek.be of de lokale politie bellen op 013/350350. Inwoners die deze jongeren ’s avonds of ’s nachts opmerken bellen best onmiddellijk 101.”