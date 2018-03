Bunker lanceert eigen bier voor 50ste verjaardag 29 maart 2018

Jeugdhuis De Bunker bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd met de lancering van een eigen biertje, Bunker Goud, op zondag 1 april. "Het gaat om een blonde driegranentripel met een alcoholpercentage van zeven procent", zegt Joke Jacquemijn van De Bunker. "Voor het brouwen en bottelen hebben we beroep gedaan op brouwerij Craywinkelhof in Lubbeek. De ingrediënten zijn water, gerstemout, tarwemout, haver, hop, gist en suiker." Het jeugdhuis maakt ook de nieuwe datum voor De Strandfuif bekend: 4 augustus. Deze populaire fuif is al aan zijn 39ste editie toe. "Kruis alvast zaterdag 4 augustus aan in je agenda voor tonnen zand, meterslange togen, liters cocktails en gerstenat tijdens het feest van het jaar!" De Early Bird Ticketsale start op 2 april. (VDT)