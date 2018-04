Bunker Goud op Guerilla fuif 03 april 2018

02u23 1 Glabbeek Op Paasdag werd in jeugdhuis de Bunker voor het eerst Bunker Goud geschonken, een speciaalbier gemaakt voor de 50ste verjaardag van het jeugdhuis.

Voorzitter Joke Jacquemijn: "We hebben dit bier laten maken in de microbrouwerij Craywinckel in Lubbeek, maar we hebben zelf beslist wat het zou worden. De leden van de Bunker hebben hun advies gegeven en heel wat bieren geproefd". Bunker Goud is een blonde drie granen tripel van 7% die uitsluitend in de Bunker geschonken wordt en 3 euro kost. "Voorlopig hebben we nog geen speciale glazen, en we weten ook nog niet of we het gaan schenken buiten de Bunker, zoals op de Strandfuif", vertelde Joke.





De lancering van Bunker Goud gebeurde op Paasdag, traditioneel de dag van de fuif tussen die van Hattenrode-Weejever en die van Glabbaik. Bunkerleden van die twee deelgemeenten van Glabbeek dagen elkaar jaarlijks om de best mogelijke fuif te organiseren. "Dit jaar vindt die fuif niet plaats en zo kwam ruimte vrij voor de lancering van ons bier", aldus Joke.





Wat de mannen van Glabbaik niet wisten was dat die van Hattenrode - Weejever toch een fuif organiseerden.





"Het wordt een verdoken fuif, een guerilla-fuif, gewoon geheim, via een oproep langs facebook", aldus Pieter Waekens. En zo werd Bunker Goud de speciale attractie van de Guerilla fuif. (HCH)