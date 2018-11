Bunker gehuldigd voor 50-jarig bestaan “Gemeente beloont dit met enkele investeringen” vdt

19 november 2018

14u13 0 Glabbeek Jeugdhuis Bunker bestaat 50 jaar. De gemeente laat deze bijzondere verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan en richtte een huldiging met receptie in. Volgend jaar staan er heel wat investeringen op de planning voor dit jeugdhuis.

In april werd het feestjaar al afgetrapt met een vijfdaags feestweekend. “De spreekwoordelijke kers op de taart zal op 24 november plaatsvinden in zaal Glazuur”, zegt Joke Jacquemijn. “We nodigen die dag iedereen uit voor een groots galabal. De populaire Ilse Liebens is ook van de partij. Zij zal een geweldige dj-set spelen.”

Jeugdhuis Bunker ging van start in 1968 en groeide met de jaren uit tot een heel actief jeugdhuis in de gemeente, maar uit buiten de gemeentegrenzen werd het een begrip. Naast een jeugdhuis met talrijke activiteiten zoals de legendarische Strandfuif, Nieuwjaarsfuif en Bunktek werd er met Bunker Jeugd een actieve jeugdwerking uitgebouwd.

Tijdens de huldiging kregen enkele medewerkers van de Bunker een gemeentelijke oorkonde en een Koninklijke medaille voor het 50-jarig bestaan overhandigd. Ook vanuit de provincie volgde er een erkenning in de vorm van een bronzen medaille voor uitzonderlijke verdienste voor de gemeenschap.

Als kers op de taart maakte burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) de plannen voor de toekomst bekend. Het jeugdhuis krijgt er na Nieuwjaar een extra lokaal voor haar werking bij en vanaf deze zomer komt er eindelijk een eigen terras. “En bij de herinrichting van de omgeving rond het gemeentehuis leggen we een nieuwe ruime parking achter het nieuwe gemeentehuis aan, die ook gebruikt zal worden voor jeugdhuis De Bunker en GC De Roos. Bovendien richten we naast het bestaande speelbos een nieuwe speelzone in, die mede de jeugdwerking van de Bunker te pas zal komen.”

Van oud op nieuw zal de Nieuwjaarsfuif van de Bunker ongetwijfeld weer voor een knalfeestje zorgen. Voor gratis veilig vervoer zorgen de gemeente en de vele vrijwilligers van JATienen.