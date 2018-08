Briljanten huwelijk voor familie Veulemans uit Kapellen 28 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Glabbeek ging langs bij Camille Veulemans (94) en Germaine Mellaerts (85) om hen te feliciteren met hun 65-jarige huwelijksverjaardag. Camille was vroeger jarenlang fruitteler en zat maar liefst 40 jaar in de raad van bestuur van de fruitveiling in Glabbeek. Hij is bovendien de kleinzoon van Désiré Veulemans die burgemeester van Glabbeek-Zuurbemde was begin 20ste eeuw. Het briljanten paar heeft drie zonen en een dochter, vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Van de gemeente kregen ze een geschenkmand met streekproducten. En burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) overhandigde hen namens de koning en koningin een felicitatiebrief en herdenkingsmedaille voor hun briljanten huwelijksjubileum.





(VDT)