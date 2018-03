Bouwondernemer André Lambrechts kiest voor de Dorpspartij 13 maart 2018

02u43 0

Bouwondernemer André Lambrechts uit Wever komt het bestuur van de Dorpspartij versterken. "Ik wil vooral mijn ervaring in de bouwsector en in het verenigingsleven, waar ik heel actief in ben, ter beschikking stellen van het partijbestuur", aldus André. Hij en zijn familie zijn geen onbekenden in de gemeente. Samen met zijn zoon Marco runt hij het familiaal bouwbedrijf dat in 1930 gesticht werd door zijn vader Louis en is hij verantwoordelijke van De Vriendenkring, die al jaren in het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever het ontmoetingslokaal is van verschillende sport-en culturele verenigingen. André is verder actief bij de wielertoeristen WTC De Bergtrappers, in het processiecomité van de Heinkensberg en in de gemeentelijke sportraad voor biljartclub De Speelvogels uit Attenrode-Wever. (VDT)