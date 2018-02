Bouw nieuwe lokalen Bunker Jeugd en watering zit voor op schema 16 februari 2018

De aannemer is deze week gestart met de plaatsing van de welfsels op de nieuwbouw voor de nieuwe lokalen van Bunker Jeugd en watering Velpedal. "Het gaat vlot vooruit, waardoor de werken zelfs intussen voor op schema zitten", zegt schepen van Patrimonium Hans Hendrickx (Dorpspartij). "Met deze uitbreiding krijgt Bunker Jeugd een extra werkingslokaal en watering Velpedal een nieuw kantoorruimte. De watering zit momenteel nog in het oud gemeentehuis van Bunsbeek, maar dat gebouw is volledig versleten en wordt na de zomer verkocht. De opbrengsten uit de verkoop worden trouwens integraal geïnvesteerd in deze nieuwbouw."





(VDT)