Bouw nieuwe gezondheidscampus start dit jaar nog vdt

19 februari 2019

15u45 1

De initiatiefnemers voor de nieuwe gezondheidscampus verwerven op 28 februari anderhalve hectare van het gemeentelijk domein langs de Steenbergstraat van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek. Na de verwerving van de gronden wil de groep nog voor het bouwverlof de bouwaanvraag indienen.

“En wanneer de bouwvergunning binnen is, zal men onmiddellijk de twee oude legerloodsen die op het terrein staan, afbreken zodat de grondwerken nog voor het einde van het jaar van start kunnen gaan”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Het zorgpark met gezondheidscampus zal gebouwd worden in twee fases. Fase 1 omvat het gezondheidscentrum en 60 verblijfseenheden en in fase 2 worden nog eens 80 verblijfseenheden gebouwd.”

Begin 2020 wordt de bouw van fase 1 ingezet. Het hele project zal binnen ongeveer 14 maanden gerealiseerd worden, zodat de nieuwe gezondheidscampus midden 2021 de deuren kan openen. Peter Reekmans kijkt er al naar uit. “Een zorgpark zoals dit past ruimtelijk perfect op het gemeentelijk domein dat in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen ligt, en is bovendien een absolute meerwaarde voor Glabbeek en de regio.”