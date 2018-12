Bouw evenementenhal Hangaar 44 gaat vooruit Geïnteresseerden kunnen nu al via AGB activiteiten boeken vdt

28 december 2018

14u06 2 Glabbeek De bouwwerken aan de polyvalente evenementenhal Hangaar 44 op het gemeentelijk domein aan de Steenbergestraat in Glabbeek gaan vlot vooruit. Vanaf nu kan iedereen activiteiten boeken via het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), dat de uitbating op zich neemt.

“Van de voormalige legerloods werden het oude dak en de asbest volledig verwijderd en de nieuwe betonnen vloer gegoten”, vertelt schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). “De openingen voor alle inkom- en nooddeuren zijn gemaakt en ook de metselwerken van de binnenmuren zijn quasi zo goed als klaar. Na de kerstvakantie wordt het nieuwe dak en het buitenschrijnwerk geplaatst en daarna is er nog een drietal maanden werk aan de binneninrichting zodat de evenementenhal in de loop van mei volgend jaar de deuren zal openen.”

De eerste evenementen, die in Hangaar 44 zullen plaatsvinden, zijn al gekend. “De eerste activiteit wordt het jaarlijks burgemeestersbal ‘Feesten met de burgemeester’ en daarna staan er een schlagerfestival, een seniorenfeest en een jongerenfuif op de agenda”, kondigt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan. “Dat de boekingen vlot binnenkomen, hoeft niet te verbazen, want Hangaar 44 is uniek in de ruime regio. De hal bestaat uit drie compartimenten van 558 vierkante meter voor ruim 500 personen, die apart gehuurd kunnen worden en waarbij occasioneel grotere activiteiten tot 1.500 aanwezigen, binnen de veiligheidsnormen met voldoende nooduitgangen, in kunnen plaatsvinden. Er zijn mobiele togen met koelcel voorzien, er zijn podiumelementen beschikbaar en we bieden de gebruikers tafels en stoelen aan voor activiteiten tot 500 personen.”

Voor feesten kan elke huurder vrij een traiteur of catering naar keuze nemen, maar de dranken moeten wel aangekocht worden via het AGB Glabbeek dat met een vaste drankenfirma zal werken. “De huurtarieven zijn ingedeeld in vier categorieën, gaande van 350 tot 1.000 euro, waarbij verenigingen, inwoners en bedrijven van Glabbeek uiteraard een lager tarief krijgen”, zegt schepen Johnny Reweghs (sp.a), die voorzitter wordt van het directiecomité van AGB vanaf 21 januari. “Met deze investering zorgen we ervoor dat onze gemeente in de toekomst over een ultra veilige en moderne feestzaal met een ruime parking beschikt die uiterst polyvalent aan heel betaalbare gebruikstarieven kan gebruikt worden.”

Voor reservaties kan je terecht op het nummer 0479/29.89.26 of via mail naar hans.hendrickx@glabbeek.be.