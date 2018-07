Bomvolle zaal voor sport- en cultuurgala 03 juli 2018

Om de drie jaar reikt de gemeente Glabbeek haar sport-en cultuurprijzen uit aan verdienstelijke inwoners. Het gala werd dit keer muzikaal omkaderd door het lokaal jong geweld van de leerlingen van het Gemeentelijk Muziek- en Theateratelier.





De presentatie was in handen van topacteurs van de drie lokale toneelverengingen. Jeff Theys die recent zijn eerste kortfilm draaide, ging naar huis met de startersprijs cultuur voor een beloftevolle jongere. De cultuurprijs was weggelegd voor Georges Jacquemyn die zich al jaren inzet voor het toneel in Glabbeek, de Life Time Achievement Award cultuur werd overhandigd aan lokaal kunstenaar Luc De Blick en de Life Time Achievement Award erfgoed kwam in handen van Jozef Hendrickx, de eerste voorzitter van de Heemkundige Kring Glabbeek. De sportprijzen gingen naar beloftevolle sportjongeren Bente Billen en Robbe Beelen (skeeleren), sportvrouw werd Ephsieny Van Roy (paardensport) en de prijs voor sportteam werd gewonnen door de Gunningenruiters (paardensport).





De Life Time Achievement Award sport ging naar Pierre Bamps van voetbalclub Toekomst Bunsbeek.





(VDT)