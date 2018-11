BOK presenteert Wachtzaal Story vdt

14 november 2018

De Bunsbeekse toneelvereniging BOK staat op de planken met Wachtzaal Story, een komedie van Franck Didier, in een vertaling van Luc Collin en in een regie van Wim Mertens. De voorstellingen vinden plaats in het parochiecentrum van Bunbeek op vrijdag 16, zaterdag 17, woensdag 21, vrijdag 23, woensdag 28 en vrijdag 30 november, telkens om 20 uur. De laatste show kan je bekijken op zaterdag 1 december. Kaarten kosten 10 euro. Acteurs op de planken zijn Barbara Vanoppen, Chris Hoylaerts, Liliane Baeken, Lotte Swartebroekx, Marc Adolf, Mia Vangoidsenoven, Nico Hoobergs, Pol Pierlet en Senne Adolf. Digitaal reserveren kan via www.bok.be. Voor andere reservatie kan je terecht op het nummer 013/33.70.37.