Bodemerosieplan in strijd tegen wateroverlast 16 februari 2018

Glabbeek Glabbeek heeft haar erosiebestrijdingsplan zopas goedgekeurd op de gemeenteraad.

De knelpuntgebieden die geïnventariseerd werden, situeren zich in de Moutsbornstraat, Boeslintersebeek en Houtemstraat in Bunsbeek, in de Kapellenstraat, Rode, Grotestraat en Kromstraat in Glabbeek zelf, in de Dorpsstraat in Kapellen en in de Langstraat, Heirbaan, Butschovestraat, Doelaagstraat en Halensestraat in Attenrode-Wever. "Het gemeentebestuur zal de erosieproblematiek op al deze locaties brongericht en op kleinschalige manier aanpakken in nauw overleg met de betrokken landbouwers", zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Na de goedkeuring van het bodemerosieplan, kunnen we voor alle investeringskosten maar liefst 75procent Vlaamse en 15 procent provinciale subsidies bekomen. De komende maanden starten we de concrete dossiers per locatie op." Voor de opmaak van het plan kon Glabbeek ook beroep doen op ruim 33.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid. (VDT)