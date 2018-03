Bloemenhulde in Ieper 22 maart 2018

De gemeentelijke dienst erfgoed organiseert in het kader van Glabbeek Herdenkt op Pinkstermaandag 21 mei voor alle inwoners een daguitstap met de bus naar Ieper. Tijdens de dag zullen er verschillende bezoeken zijn aan begraafplaatsen en museums in de regio van Ieper. De dag wordt afgesloten met een bloemenhulde om 20 uur onder de Menepoort tijdens de Last Post. In het gemeentelijk infoblad van april verschijnt er een gedetailleerd programma met de kostprijs van de museumbezoeken. De busreis wordt aangeboden door het gemeentebestuur en is gratis voor alle inwoners van Glabbeek. (VDT)