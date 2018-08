Blikseminslag vernielt woning MAN MOET ROLLUIKEN INBEUKEN OM VROUW IN VEILIGHEID TE BRENGEN KRISTIEN BOLLEN

09 augustus 2018

02u32 0 Glabbeek De aangekondigde onweders... zowat iedereen van ons keek er hoopvol naar uit voor een deugddoende plensbui en wat verkoeling. Helaas ging het voor bewoners van een huis aan de Steenbergstraat in Glabbeek helemaal fout. Gisterennacht sloeg de bliksem in op hun woning en moest de man de rolluiken inbeuken om zijn vrouw, die slecht te been is, in veiligheid te brengen.

Zelf had het koppel niet meteen door dat door de blikseminslag brand was ontstaan, wel dat de elektriciteit uitgevallen was. Toen het koppel wat later toch de brand opmerkte, daagde een groot probleem op.





"Mijn vrouw is momenteel wat op de sukkel met haar voet en kan moeilijk stappen", vertelt Renaat Vandervorst (69). "Tijdelijk hebben we een ziekenhuisbed in de veranda staan. Langs die weg probeerden we uit onze brandende woning te raken, maar de rolluiken gingen niet omhoog omdat er geen elektriciteit meer was. Als een gek heb ik op die rolluiken ingebeukt en gestampt. Gelukkig heeft één rolluik het tijdig begeven en zijn we ongedeerd naar buiten geraakt."





Renaat kan het nog niet goed vatten wat hen is overkomen.





"Rond vier uur was er een enorme slag. Meteen stond ik aan het raam van m'n slaapkamer en een tweede slag volgde meteen. Geen elektriciteit meer in huis! Snel trok ik iets aan en ging beneden naar mijn echtgenote. Aan brand dacht ik niet meteen, dus belde ik het speciale noodnummer 1722. Daar zeiden ze me dat dat niet voor hen was en ik contact moest opnemen met de nutsmaatschappij. Toen ik naar dat nummer aan het zoeken was in het bureau hoorde ik vanalles vallen en dacht ik nog: nu dat ook nog, inbrekers! Tot even later mijn vrouw riep dat ze een verbrande geur rook. Dus maar meteen terug naar de brandweer gebeld..."





Ook hond gered

"Mijn echtgenote is momenteel wat slecht te been en de beste uitweg was via de veranda. Tja, wat gaat er dan door je heen als die niet omhoog willen door de uitgevallen elektriciteit... Eigenlijk ben ik wel vrij kalm gebleven. Met alle kracht kon ik die toch inbeuken en zo verder omhoog heffen zodat we buiten raakten. Onze hond Jolien, een Shiba Inu, wat eigenlijk een jachthond is, had zich uit schrik weggestoken. Gelukkig vond ik die snel. Eenmaal we allen buiten waren, kwamen onze buren ook al toegesneld."





Ravage

Pas gisterenochtend werd de schade aan de woning goed zichtbaar. Brandweer van Tienen, Diest en Scherpenheuvel hadden met man en macht aan de slag geweest om de schade te beperken en na te blussen. De bovenverdieping is volledig vernield, net zoals de living. De plek van de blikseminslag is goed merkbaar, de schoorsteen kreeg de volle lading en brak af. Een ware ravage dus. Al ziet Renaat het niet meteen zitten om hun huis, de ouderlijke woonst van zijn vrouw, te verlaten. "Eerst afwachten wat de experts zeggen. De veranda is nog bruikbaar (op een zware roetgeur na) en er is ook nog een achterbouw waar we misschien tijdelijk in kunnen", zucht de man. Al kan het gezin ook rekenen op steun van hun familie en buren. Ook de gemeente bood een noodwoning aan.