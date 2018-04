Blij weerzien met revaliderende schepen Matthias Mertens 25 april 2018

Afgelopen zaterdag kwam schepen Matthias Mertens voor het eerst sinds zijn hersenbloeding ruim een jaar geleden, weer langs op een activiteit van de Dorpspartij. Matthias verblijft momenteel in het ziekenhuis van Pellenberg waar zijn revalidatie heel goed verloopt. "Wij waren allemaal enorm blij dat we onze vriend en partijgenoot Matthias terug op een partijactiviteit bij ons hadden", zegt burgemeester Peter Reekmans. "Veel mensen hadden hem het voorbije jaar niet meer gezien en het weerzien was voor velen dan ook heel emotioneel maar tegelijk ook bijzonder leuk."





Aan de komende verkiezingen zal Matthias niet deelnemen. "Het belangrijkste is dat Matthias vooruit gaat en positief revalideert. De dag dat hij terug volledig de oude is, ontvangen we hem met open armen terug in de actieve politiek", besluit Reekmans. (VDT)