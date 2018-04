Bezoek aan de molen Moiné en de O.L.V. Kapel in Lubbeek 19 april 2018

Op zaterdag 21 april om 14 uur gaat de Heemkundige Kring Glabbeek de molen Moiné bekijken, gelegen aan de Broekstraat nummer 29 in Lubbeek. De molen is eigendom van medeleden Jozef en Denise Pierlet-Moiné die ook als gids zullen optreden tijdens het bezoek. "Aansluitend gaan we een kijkje nemen in de O.L. Vrouw-kapel aan de Binkomstraat 14", klinkt het. "Naar het schijnt is dit, na Scherpenheuvel en Halle, de belangrijkste bedevaartplaats van Vlaams-Brabant. Mensen van de Heemkundige Kring Libbeke uit Lubbeek zijn bereid gevonden omals gids op te treden bij dit bezoek." Deelname aan beide bezoeken is gratis. Iedereen is welkom. De verplaatsing gebeurt met eigen middelen. Voor inlichtingen of carpoolen kan je mailen naar info@heemkunde-glabbeek.be of telefoneren naar het nummer 0497/53.33.34). (VDT)