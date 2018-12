Bestuurster gekneld in voertuig Kristien Bollen

24 december 2018

Op de Tiensesteenweg (N29) in Bunsbeek bij Glabbeek gebeurde deze namiddag iets voor 17 uur een spectaculair verkeersongeval. Een oudere dame uit Zuurbemde reed met haar Suzuki Splash in de richting van Tienen. De bestuurder van een Mercedes verliet net een inrit. De dame kon de uitrijdende wagen niet meer ontwijken. Door de klap verloor ze de volledige controle over haar wagen. Uiteindelijk kwam die in de berm op de flank tot stilstand. De bestuurster raakte gekneld te zitten in de wagen en moest door de Tiense brandweerlui worden bevrijd uit haar hachelijke situatie. Als bij wonder raakte de dame slechts lichtgewond. Ze klaagde over pijn in haar schouder en werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoeddienst van het ziekehuis.