Bestuurder in levensgevaar na klap tegen boom 27 maart 2018

In de nacht van zondag op maandag omstreeks 0.30 uur raakte een 23-jarige man uit Glabbeek levensgevaarlijk gewond bij een verkeersongeval op de Tiensesteenweg in Glabbeek. De man verloor de controle over zijn bestelwagen en raakte twee bomen aan de overzijde van de straat. Er waren geen getuigen van het ongeval. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plekke.





Volgens zijn eerste bevindingen lag overdreven snelheid aan de basis van het ongeval. Inmiddels verkeert de jongeman niet meer in kritieke toestand. (KBG)