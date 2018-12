Benefietconcert voor Ezelboerderij VZW De Mispelhoef. Christian Hennuy

30 december 2018

10u13 0

Op zondag 6 januari om 15 uur organiseert Tiense Strijkers samen met een aantal lokale muzikanten een benefietconcert in de O.L.V Geboortekerk in Kapellen. Na een drukke najaarsagenda in 2018, start Tiense Strijkers het nieuwe jaar al meteen met een concert voor het goede doel, namelijk de Ezelboerderij VZW De Mispelhoef.

Met de steun en medewerking van een aantal muzikanten uit de regio, brengen de Strijkers een zeer gevarieerd programma. Zowel vocale als instrumentale ensembles zullen dit namiddagconcert opfleuren. Jong en minder jong talent zal het podium betreden. Naast Tiense Strijkers treden nog op: het Kinderkoor van Kapellen, Passion4Strings, een pianotrio van HAMW, Kinderkoor Alpaïdis Hoegaarden, …Zij brengen u een mix van modern en klassiek, van bekend en minder bekend. De opbrengsten van dit concert gaan integraal naar Ezelboerderij VZW De Mispelhoef in Kapellen. Ongeveer 5 jaar geleden is de Mispelhoef ontstaan als een kleinschalige ezelboerderij. Wat begon met verjaardagsfeestjes, kampjes, klasbezoeken, bijzonder onderwijs en gezinsbezoeken, is nu uitgegroeid tot een actieve gezellige ezelboerderij waar meer en meer mensen de weg naar vinden: mensen terug in contact brengen met het platteland en dieren, ezelwandelingen maken in de natuur, de buitenlucht opsnuiven, … De Mispelhoef ontvangt regelmatig kinderen met autisme, adhd of zelfs kinderen die even een time-out nodig hebben. Voor hen is deze boerderij een plek waar ze door het contact met de dieren even tot rust kunnen komen. Kaarten in voorverkoop: 8 euro, kassa: 10 euro, kinderen -10 jaar gratis. Reserveren : info@tiensestrijkers.be, www.tiensestrijkers.be, of 0495/27.60.93