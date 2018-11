Ben Weyts komt eerste mobipunt inhuldigen vdt

14 november 2018

Eind augustus ging Glabbeek als eerste kleinere pilootgemeente van start met autodelen. Aan het gemeentehuis werden er hiervoor twee autodeelstandplaatsen gereserveerd. “Omdat deze locatie aan het gemeentehuis volledig voldoet aan de voorwaarden van een mobipunt, zijn wij bovendien de eerste gemeente in de regio die een officieel mobipunt krijgt”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende mobiliteitsfuncties elkaar ontmoeten en ingericht is om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. “Het mobipunt in Glabbeek biedt autodelen aan met een bushalte binnen de 50 meter, een fietsparking op wandelafstand en elektrische laadpalen”, aldus Reekmans. “De komende weken wordt dit eerste mobipunt officieel ingehuldigd samen met Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).”