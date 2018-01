Bart Vanstockstraeten treedt toe tot de Dorpspartij 25 januari 2018

Landbouwer Bart Vanstockstraeten (51) uit Bunsbeek komt het partijbestuur van de Dorpspartij versterken.





Bart is zaakvoerder van het familiaal landbouwbedrijf dat intussen al enkele generaties in de gemeente bestaat, maar de meeste inwoners kennen hem als oud actief lid van JH De Bunker en de Landelijke Gilde Glabbeek.





"Met mijn politiek engagement wil ik als nieuwkomer vooral de belangen van de landbouw in onze plattelandsgemeente op de agenda blijven zetten", klinkt het.





(VDT)