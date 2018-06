Bart Seghers trekt zich terug uit dagvaardiging 'trage weg 43' 20 juni 2018

02u30 1 Glabbeek Bart Seghers van oppositiepartij SamenGroen trekt zich terug uit de dagvaardiging van voetwegenactivist Marc Van Damme voor de heropening van de visueel verdwenen trage 43. Die loopt dwars door de woning van het fruitbedrijf Stockx in de Hoefstraat in Attenrode-Wever. "Ik wil een positieve dialoog over de trage wegen voeren", aldus Bart.

Als loper en natuurliefhebber is Bart sterk geïnteresseerd in de trage wegen. "In het kader van de problematiek van de trage wagen contacteerde Marc Van Damme mij. Dinsdag 12 juni kreeg ik tot mijn verbazing een bericht dat er een dagvaarding was ingediend door Van Damme met mij als tweede verzoeker. Na overleg met mijn advocaat heb ik mij op donderdag 14 juni terug getrokken uit de dagvaarding en deze beslissing gemaild naar de advocaten van de tegenpartijen", aldus Bart.





Bart voerde afgelopen donderdag ook een positief gesprek met de broers Gunther en Dieter Stockx. "Ik heb die dag het gemeentebestuur ook op de hoogte gebracht van mijn beslissing. Vrijdag 15 juni heb ik dan de 'afstand van geding' neergelegd bij het vredegerecht in Tienen. Ik hoop dat de hetze nu kan gaan liggen en dat er een een positieve dialoog over de problematiek van de trage wegen op gang komt." (VDT)