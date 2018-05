Auto knalt tegen voorgevel 19 mei 2018

02u28 0

In Zuurbemde in Glabbeek kwam donderdagmiddag rond 16.30 uur een auto tegen de gevel van een woning terecht. Bestuurster S.C. (30) uit Tielt-Winge was achter het stuur in slaap gevallen en miste een bocht. Ze is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De gevel van de woning is gebarsten en ook de voordeur werd beschadigd. (VDWT)