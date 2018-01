Auto en fietser botsen 25 januari 2018

02u27 0

In de Tiensestraat te Zoutleeuw kwam het dinsdagmiddag rond 13.20 uur tot een verkeersongeval tussen een auto en een fietser. K.S. uit Zoutleeuw wilde met haar Fiat Scudo achteruit van een oprit rijden maar zag te laat dat de fietser V.I. uit Glabbeek naderde.





De man reed zwaar in op de auto en kwam ten val. Hij werd met verwondingen in het gezicht overgebracht naar het ziekenhuis. Beiden bliezen safe. (KBG)