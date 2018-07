Attenrode Kermis afgetrapt 26 juli 2018

02u28 0 Glabbeek Attenrode Kermis is van start gegaan met een seniorennamiddag met Kriebel en Huksel. Vanavond kan je deelnemen aan een algemene quiz vanaf 19.30 uur in de kermistent aan het parochiecentrum. Vrijdag start om 18 uur dan weer een Kubb-tornooi gevolgd door een afterparty met DJ Jonez. En ook de processie trekt zaterdag opnieuw uit.

"Vijf jaar geleden nam de kerkfabriek van Attenrode met steun van het kermiscomité het initiatief om de processie in haar parochie nieuw leven in te blazen op de laatste zaterdag van juli", zegt Gert Janssens, coördinator Pastorale Zone Glabbeek. "Na de gebedsviering van 17 uur, waarin diaken Freddy De Baets zal voorgaan, start de stoet van gelovigen aan de Sint-Andreaskerk. Van daar trekken ze met het beeld van de patroonheilige Sint-Andreas, zijn relikwie en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw naar de vorig jaar gerenoveerde kapel aan het kasteel van de familie l'Escaille en het kapelletje Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Hoefstraat. Aan de kapelletjes wordt er halt gehouden, gebeden en gezongen en de koninklijke harmonie Crescendo zorgt voor de muzikale begeleiding." Paul Severs mag zaterdagavond het feest maken met achteraf een set van DJ Jonez. Afsluiten gebeurt zondag met een tractorwijding met rondrit, oldtimermeeting, doorlopend kermiscafé, attracties en dorpsbarbecue. Alle info vind je op de Facebookpagina van het evenement. (VDT)