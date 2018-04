Attenrode heeft opnieuw een bakker 17 april 2018

Bakker Stef De Vriend en zijn echtgenote Bea hebben zopas de nieuwe bakkerij 'Aan de pomp' geopend in de Torenstraat in Attenrode. Het koppel biedt niet alleen brood en patisserie aan, maar is vooral gespecialiseerd in het maken van taarten op maat met fotoprints voor allerlei feesten en gelegenheden. "Met deze opening komt er alweer op korte termijn een nieuwe zaak bij in onze kleine gemeente", aldus burgemeester Reekmans. "Maar ik ben vooral blij dat er na onze recente dorpskernvernieuwing opnieuw een zaak opent in onze kleinste deelgemeente Attenrode. Na verdwijnen van de vorige bakkerij was er bovendien geen enkele winkel meer in Attenrode."





(VDT)