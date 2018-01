Asbesthoudend dak van basisschool wordt vervangen 30 januari 2018

De gemeente wil zo snel mogelijk het dak van de overdekte speelplaats van De Duizendpoot vervangen. Het is immers beschadigd én bevat asbest.

Op donderdag 18 januari rukte een hevige stormwind een deel van het dak van de overdekte speelplaats los. Omdat het dak asbest bevat, werd geen enkel risico genomen. De burgemeester liet meteen nadarhekken plaatsen en de brandweer kwam het asbestafval van de kapotte dakbedekking opruimen. De school zelf liet meteen een onderzoek uitvoeren, dat aantoonde dat er geen gevaar voor de gezondheid is.





"Maar het oude dak moet nu wel snel helemaal verwijderd worden", zegt schepen van Milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Na dat stormweer is het veel kwetsbaarder geworden. Asbestvezels zijn niet gevaarlijk zolang ze stevig in de dakbedekking gebonden zitten. Maar als dakplaten beschadigd geraken, kunnen er wel vezels vrijkomen. En dat kan wel gevaarlijk zijn. Nu, reden tot paniek is er helemaal niet, maar we nemen als gemeentebestuur liever geen risico. Zo hebben we ook de oude kleuterklassen van de gemeenteschool, die vol asbest zaten, tijdens deze legislatuur vervangen door een nieuwbouw. In Vlaanderen is er naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in woningen, scholen, bedrijven en openbare gebouwen. De hogere overheid vraagt de gemeentebesturen om uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te zijn. In Glabbeek mikken we op 2030."





Om het dak van de speelplaats van De Duizendpoot asbestvrij te maken, komt de gemeente met een financiële tussenkomst van 7.500 euro over de brug.





(KBG)