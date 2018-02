Asbestdak school de Duizendpoot verwijderd 17 februari 2018

02u27 0

Tijdens de hevige rukwinden van 18 januari vloog er een stuk van het dak van de overdekte speelplaats van de vrije school de Duizendpoot in Bunsbeek weg. Doordat het dak asbest bevatte, werd er geen enkel risico genomen. De burgemeester liet onmiddellijk nadarhekken plaatsen en de brandweer kwam ter plaatse om het asbestaval op te ruimen. "De enige optie was dit oude dak met asbest snel te verwijderen omdat het na de rukwinden veel kwetsbaarder was geworden", aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Dankzij een financiële tussenkomst van de gemeente van 7.500 euro konden de werken deze vakantie al gebeuren. De komende dagen worden de nieuwe daken geplaatst waardoor de kinderen al snel opnieuw de volledige speelplaats zullen kunnen gebruiken." (VDT)