Asbest in loodsen doet stof opwaaien SAMEN EIST ONMIDDELLIJKE ACTIE VAN GEMEENTERAAD VANESSA DEKEYZER

09 maart 2018

03u06 1 Glabbeek Oppositiepartij SAMEN eist dat de gemeente onmiddellijk maatregelen neemt tegen de aanwezigheid van asbest in de loodsen van het voormalige militair domein. "De toegang tot het domein moet beperkt worden en het personeel van gemeente en OCMW moet elders ondergebracht worden", stelt raadslid Lowie Steenwegen. Volgens asbestdeskundige Jan Van Bouwel van IBEVE is dat echter helemaal niet nodig.

"Samen met verontruste burgers waarschuwen we al jaren voor de aanwezigheid van gevaarlijke stofvezels die loskomen uit de sterk verweerde asbesthoudende golfplaten op de loodsen in dat domein, maar de gemeente doet niets",zegt Lowie Steenwegen. "Integendeel, de afgelopen jaren was er op het domein nog steeds erg veel activiteit."





Alarmsignalen

Volgens SAMEN beslisten verschillende externe instanties, gehuisvest op het terrein, om het afgelopen jaar in sneltempo actie te ondernemen. "In de zomer van 2017 protesteerde het personeel van IGO, waarna de volledige vestiging in minder dan een jaar verhuisde. Voorts besliste de politiezone om niet langer kinderen toe te laten tot het verkeerspark. Kort nadien werd de loods van het containerpark afgebroken, omdat ook EcoWerf het asbesthoudende stof uit de werkomgeving wil houden, en tot slot besliste de politiezone zopas om al haar activiteiten te verplaatsen naar een andere locatie." Volgens SAMEN ontkent de meerderheid deze alarmerende signalen. "Wij vragen dan ook dat de geplande werken aan de evenementenhal worden stopgezet en er voorrang wordt gegeven aan een grondige sanering van de site."





Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) begrijpt de heisa niet. "Het is net het huidig gemeentebestuur dat het asbestprobleem, dat al twintig jaar oud is, grondig aanpakt! In 2013 lieten we zo onmiddellijk een asbestinventaris opmaken, jaarlijks laten we grondige controles doen en er is een door de gemeenteraad goedgekeurd asbestafbouwplan 2016-2030. SAMEN is er met hun onvervalste 'Vlaams Blok-communicatie' duidelijk enkel op uit om onrust te zaaien bij de bewoners in het jaar voor de verkiezingen. Dat ze eens zwart op wit aantonen dat de volksgezondheid in gevaar is? Dat kunnen ze niet. Want als dat werkelijk zo moest zijn, was ik als burgemeester verplicht om in te grijpen."





Geen risico

Het externe bureau IBEVE uit Heverlee gaf enkele maanden geleden aan alle personeelsleden van IGO Leuven, Ecowerf en de gemeente Glabbeek die werkzaam zijn op het gemeentelijk domein, een uiteenzetting over de aanwezige asbest in de daken van de loodsen op het domein. "Bij oude loodsen en gebouwen met asbesthoudende golfplaten is er steeds wat asbest aanwezig in het stof op plaatsen die al jaren onaangeroerd bleven. Bij normaal gebruik van een dergelijk gebouw blijft dit stof onaangeroerd, komen de asbestvezels niet in de lucht en is er bijgevolg geen risico", zegt Jan Van Bouwel. "Dit zou immers betekenen dat men alle gebouwen met een asbesthoudend dak in Vlaanderen zou moeten ontruimen. Er is bovendien in heel Vlaanderen, ook in de buitenlucht een zeer kleine hoeveelheid asbest aanwezig. Om ook deze zeer kleine risico's weg te nemen op termijn, is Vlaanderen gestart met het asbestafbouwplan 'Asbestveilig Vlaanderen tegen 2040'. Via een beheersprogramma volgen we de situatie van nabij op in afwachting van het asbestvrij maken van het domein. Als staalnames plots andere resultaten vertonen, zullen we zeker ingrijpen, maar momenteel is er zeker geen reden tot ongerustheid."