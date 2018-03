Arbeider bevrijd nadat hij vast komt te zitten in chapewagen 10 maart 2018

02u41 0 Glabbeek Op een bouwwerf in de Grotestraat heeft zich gisteren om 11 uur een bizar arbeidsongeval voorgedaan. Een 34-jarige arbeider uit Genk raakte geklemd in een chapewagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Dat duurde bijna een uur. De man raakte gewond aan zijn voet.

Op de werf wordt een nieuwe Spar-winkel gebouwd. De firma MonoChappe uit Heusden-Zolder is er bezig met chapewerken, een mengeling van zand en cement die dient als onderlaag voor de nieuwe vloer. De lading was bijna op en de man kroop in de container om de laatste deeltjes los te maken. Daarbij kwam hij met zijn voet vast te zitten tussen een plaat en een draaiend tandwiel.





De mug en de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant uit de kazerne van Tienen kwamen snel ter plaatse. Een verpleger en brandweerman kropen de container in om het slachtoffer bij te staan. Langs het dak van de wagen werd materiaal aangegeven om het wormwiel open te slijpen. Het duurde een uur om de man uit zijn benarde situatie te bevrijden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Tienen.





Teen kwijt

"Er wordt gevreesd dat hij een teen zal kwijtraken", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Maar uiteindelijk komt het slachtoffer er nog goed vanaf. Toen hij klem raakte, heeft hij hard geroepen en dat alarmeerde zijn collega's, die de noodknop van de maalmachine tijdig hebben ingedrukt. Anders had hij er slechter aan toe geweest." Tijdens de bevrijdingsoperatie werd de Grotestraat zo'n twee uur afgesloten. (VDWT/VDT)