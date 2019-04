André klaagt erbarmelijke staat van de bussen aan: “Ik ga minister Weyts uitnodigen om eens met mij de bus te nemen” Vanessa Dekeyzer

19 april 2019

14u20 0 Glabbeek André Tweepenninckx uit Bunsbeek gaat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) uitnodigen om samen met hem in de belbus rond de markt van Tienen te rijden. Hiermee wil hij de volgens hem erbarmelijke toestand van veel bussen laten zien. “Gisteren heb ik nog een stuk losgekomen paneel van het plafond van een bus op mijn hals gekregen, zonder erg, maar wat als dit plastic paneel in mijn oog was terechtgekomen?”

André maakt dagelijks gebruik van de bus. En dus ook gisteren. Zo nam hij de bus 380 van het station van Leuven naar Tienen. “Onderweg kwam plots een hard plastic paneel van het zijplafond los. Dat kwam op de linkerkant van mijn hals terecht. Ik moet zeggen dat dit toch wel pijnlijk was. Een wonde heb ik er niet meteen aan overgehouden, maar ik was wel erg geschrokken.”

André nam het stuk paneel mee naar de chauffeur. “Ik werd door hem begripvol opgevangen. Hij vroeg me of ik gewond was en hij zou het voorval melden aan De Lijn. Dat is zeker een begin, maar daarmee is de kous niet af. Vroeg of laat gebeuren er nog dergelijke incidenten en misschien met zwaardere gevolgen, want veel bussen voldoen volgens mij niet meer aan de huidige normen.”

Rammelende zeepkisten

Dat merkt André vooral aan de belbussen die hij vaak neemt. “Zowel die van Tienen-Glabbeek-Linter als die van Tienen-Hoegaarden-Boutersem zijn in abominabele staat. Ze rammelen als zeepkisten over de wegen van het Hageland dat het een lieve (on)lust is. En in sommige bussen zijn de zetels zo vuil dat je er nauwelijks in durft te gaan zitten. Vooral die van Tielt-Winge. Dit moet ook niet erg prettig zijn voor de chauffeurs, die dagelijks met van die rammelkarren de baan op moeten.”

André wil dat zijn bevindingen graag hogerhand gehoor krijgen. “Ik ga minister Weyts uitnodigen om eens met mij mee te reizen. Zo kunnen we de belbus nemen om een toertje rond de Grote Markt van Tienen te maken. Ik zal hem wel aanraden om voldoende veiligheidskledij te dragen, zoals oordopjes en een veiligheidshelm.”

“Er is deze legislatuur fors geïnvesteerd in de vernieuwing van de vloot”, zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van Ben Weyts. “Er werden 810 nieuwe bussen, 110 nieuwe trams en de 14 allereerste trambussen besteld. Een deel van die nieuwe voertuigen zal pas in de volgende jaren instromen, maar dankzij de eerste leveringen van nieuwe voertuigen is de gemiddelde leeftijd van het voertuigenpark deze legislatuur alleen maar gedaald.”

Eigen atelier

En ook bij de Tiense vervoersmaatschappij Multiobus, die vaak voor De Lijn rijdt, zegt men de autobussen tijdig te vervangen en te onderhouden. “Multiobus legt de lat zeer hoog wat betreft veiligheid en kwaliteit en dit zowel voor de autobussen als de autocars. We rijden vanuit vijf verschillende stelplaatsen. Drie daarvan zijn voorzien van een eigen atelier met ervaren techniekers. De vervangingen gaan ook verder dan alleen de ouderdom van de voertuigen. Zo houden we eveneens rekening met de huidige strengere reglementering van het klimaat. In 2017 werden er twee verouderde autobussen vervangen door ’s lands eerste 100 procent elektrische autobus. En toevallig is gisteren de eerste, van een reeks van veertien, hybride autobus geleverd en wat onze autocars betreft, schakelen we deze allemaal systematisch over naar de euro 6-norm.”