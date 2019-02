Al wandelend Verborgen verleden in de Paddepoel verkennen vdt

19 februari 2019

Tijdens de erfgoedwandeling ‘Verborgen verleden in de Paddepoel’ onder meiding van gids Guido Martens ontdek je de oude verborgen structuren uit het verleden in het landschap en de omgeving van de Paddepoel in Bunsbeek en leer je hoe de mens het gebied vroeger gebruikte. Iedereen is welkom op zondag 24 februari op deze activiteit van Natuurpunt in samenwerking met de Heemkundige Kring. De wandeling start om 14 uur aan de Sint-Quirinuskerk in Bunsbeek Dorp.