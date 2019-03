AGB Glabbeek verkoopt grond voor nieuwe gezondheidscampus vdt

06 maart 2019

Zopas werd bij de notaris de verkoop afgerond van een perceel van 1,5 hectare op het oud militaire domein langs de Steenbergestraat in Glabbeek.

De groep die de nieuwe gezondheidscampus zal uitbaten, is Salvator welzijnscentra en partners uit Hasselt. Deze groep achter initiatiefnemer Rudy Mathues is al van start gegaan met de bouw van een gezondheidscampus in Halen, daarna volgt Glabbeek en dan Vilvoorde.

“Een zorgpark zoals deze nieuwe gezondheidscampus past ruimtelijk perfect op het gemeentelijk domein dat in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen ligt en is bovendien een absolute meerwaarde voor de regio maar ook voor Glabbeek zelf”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Want naast de 60-tal bedden die voorzien in het tijdelijk verblijf van personen met een zorgnood tussen ziekenhuisopname en overgang naar de thuisomgeving, zullen er ook begeleid wonen en gerelateerde diensten zoals dagopvang voor ouderen, revalidatie en medische verzorging op deze nieuwe campus aangeboden worden.”