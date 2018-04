AGB Glabbeek investeert fors in gemeentelijke sporthal 28 april 2018

02u38 0 Glabbeek Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek investeert in heel wat aanpassingswerken en nieuw materiaal voor de gemeentelijke sporthal. Zo werd onlangs de aanbesteding gedaan voor de renovatie van de sportvloer, geraamd op 55.000 euro.

"Doordat de vloer bijna 25 jaar intensief gebruikt werd en er stilaan slijtage zichtbaar wordt, opteren we ervoor om nu de sportvloer te renoveren waarbij enkel een vernieuwing van de toplaag nodig is", zegt Fons Scheys (Dorpspartij), lid van het directiecomité van het AGB. Tegelijk wordt ook de buitenomgeving aan de sporthal grondig aangepakt en komt er onder andere een nieuwe speeltuin, een fietspunt met oplaadpunt voor elektrische fietsen, een nieuwe petanquebaan en een nieuw terras. "Momenteel zijn de werken bezig voor de aanleg van een nieuwe speeltuin met kunstgras", zegt schepen van Sport, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Deze zal een oppervlakte van ruim 800 vierkante meter en een kostprijs van 79.790 euro hebben. Maar liefst zestig procent van de kostprijs wordt betaald met Europese subsidies." Al deze investeringen zijn absoluut noodzakelijk om de gemeentelijke sporthal aantrekkelijk te houden, meent AGB-voorzitter en schepen Hans Hendrickx (Dorpspartij). "En doordat onze sporthal vandaag op een maximale capaciteit draait, willen we volgende legislatuur extra sportruimte realiseren door een nieuw verdiep te bouwen op de cafetaria van de sporthal waardoor we een bijkomende sportzaal krijgen van ruim 140 vierkante meter." (VDT)