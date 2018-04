Afscheid van Pater Jan Moriaux 07 april 2018

Pater Jan Moriaux zal niet langer voorgaan in de vieringen in Attenrode en Wever. Op zijn 87ste neemt hij afscheid. "We zullen hem missen", zegt coördinator Gert Janssens van de pastorale zone Glabbeek. "En we zijn hem zeker dankbaar voor de vele jaren dat we op hem beroep konden doen voor dopen, huwelijken en begrafenissen." Na de afscheidsviering in Attenrode afgelopen zaterdag wordt Jan morgen, op zondag 8 april, om 9 uur in de bloemetjes gezet tijdens de viering in Wever. Iedereen is welkom.





(VDT)