Affiche Strandfuif 05 mei 2018

De line-up voor de Strandfuif op 4 augustus is bekend. De stuurmannen van Tweedehands geven de traditionele warming-up en bereiden 'Glabbeek beach' voor op de komende inspanning. Ilse Liebens, Jeroen Delodder, Michael Midnight en Nadiem Shah nemen over en worden dit jaar vergezeld door de nonkel van StuBru: Christophe Lambrecht. Deze vijf dj's brengen alle genres samen en spelen 'at random' het ene B2B-setje na het andere. Tickets in voorverkoop kosten 12 euro en zijn vanaf nu verkrijgbaar via onze gloednieuwe website www.strandfuif.be. (VDT)