Achter- en zijgevel van huis begeven het 10 juli 2018

02u36 0 Glabbeek In de Torenstraat in Attenrode-Wever bij Glabbeek dreigde zondagnamiddag een huis in te vallen. Het huis wordt volledig gerenoveerd, maar door graafwerken bleek plots dat de stabiliteit van het gebouw niet meer voldoende was.

De brandweer van de post Tienen snelde ter plaatse, maar kon helaas niet voorkomen dat de achtergevel het begaf. De eigenaars probeerden het gebouw nog zo goed mogelijk te stutten. Gisteren is dan ook een zijkant van de woning volledig ingestort. Op bevel van de burgemeester werd de Torenstraat ter hoogte van de Hulsbosstraat volledig afgesloten. Het verkeer moet omrijden via de Langstraat en de hulsbosstraat. Niemand mag voorlopig het huis betreden en de werken werden stilgelegd. Intussen blijkt dat de woning, die de huidige eigenaars ongeveer een jaar geleden kochten, niet meer te redden is. De gemeente vaardigde - gezien de omstandigheden - ook een sloopbevel af. De woning zal dus in de loop van de komende dagen met de grond gelijkgemaakt worden.





De graafwerken werden niet uitgevoerd door een aannemer, maar gebeurden door de eigenaars zelf met onder meer een gehuurde Bobcat. (KBG)