Acht bestuurders onder invloed 16 april 2018

Politie Hageland hield in de nacht van zaterdag op zondag een controleactie. Op verschillende controleplaatsen, de Schoonderbukenseweg en de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge, de Sint-Quirinusstraat in Glabbeek en de Leuvensesteenweg in Bekkevoort, werden 359 bestuurders gecontroleerd. Vier van hen kregen een onmiddellijke inning en een rijverbod van drie uur wegens het gebruik van alcohol. Drie bestuurders hadden nog wat dieper in het glas gekeken en kregen een inhouding van zes uur opgelegd. Van één bestuurder, die onder invloed van drugs bleek, werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Vier bestuurders kregen een pv van waarschuwing voor de technische eisen van hun voertuig. Eén bestuurder kreeg een pv voor het rijden zonder keuring. Verder schreef politie nog één pv uit voor het rijden zonder geldige verzekering en één pv voor een vervallen keuring. Verder werd nog één persoon aangetroffen die geseind stond voor betekening verval recht tot sturen en één geseind persoon voor opsporen van geldige verblijfplaats. (KBG)