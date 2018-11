Aantal inbraken laagste in jaren, aantal ongevallen blijft stabiel

19 november 2018

De zonale veiligheidsraad van de politiezone Hageland (die bestaat uit de politie, burgemeesters en de Procureur des Konings) analyseerde alle cijfers op vlak van inbraken en ongevallen.Dit jaar waren er in Glabbeek tussen januari en oktober amper nog 5 inbraken. Vorig jaar waren er in Glabbeek 12 inbraken, in 2016 waren er 19 inbraken en in 2015 waren er nog maar liefst 44 inbraken. Het aantal inbraken waren zowel in 2017, als in 2018 het allerlaagste in Glabbeek van alle gemeenten van de politiezone Hageland.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Door de inbrakengolf in 2015 maakten we de voorbije jaren voor het eerst werk van een gemeentelijk actieplan tegen inbraken en merken we vandaag door de forse daling van het aantal inbraken dat onze aanpak duidelijk werkt. Onze alertheidscampagnes, de inbraakpremie, het afwezigheidstoezicht van de politie tijdens vakanties, infonamiddagen over inbraakpreventie, de verhoogde (anonieme) politiecontroles en intense preventiecampagnes werpen vandaag dus duidelijk hun vruchten af ! Maar we blijven de inwoners via alertheidscampagnes via de sociale media oproepen om alert te blijven en natuurlijk blijven we hoog inzetten op preventie omdat deze aanpak duidelijk loont tegen rondtrekkende inbrekersbendes.”

Uit de ongevallencijfers van de eerste maanden van 2018 blijkt dat er in de politiezone Hageland in totaal 157 ongevallen (39 met een lichamelijk letsel en 118 enkel stoffelijke schade) waren. Concreet waren er in Geetbets (22 ongevallen), Glabbeek (23 ongevallen), Kortenaken (26 ongevallen), Bekkevoort (30 ongevallen) en Tielt-Winge (56 ongevallen). Het aantal ongevallen blijven in Glabbeek in de eerste maanden van 2018 vergelijkbaar met dezelfde periode in 2017. Burgemeester Peter Reekmans: “In 2017 waren er in Glabbeek 22 ongevallen, in 2018 waren dit in dezelfde periode 23 ongevallen. Ook op vlak van ongevallen is Glabbeek duidelijk één van de gemeenten van de politiezone Hageland waar het ongevallencijfer gelukkig amper stijgt. Onze inspanningen voor meer verkeersveiligheid beginnen stilaan duidelijk hun vruchten af te werpen. Ook het niet meer toepassen van de voorrang van rechts intussen een jaar geleden zorgt dus duidelijk ook niet voor meer ongevallen, integendeel zelfs.”