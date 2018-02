Aangereden wasbeer aangetroffen op steenweg Tienen-Diest 09 februari 2018

02u49 110 Glabbeek Op de steenweg Tienen-Diest ter hoogte van Kapellen is gisterochtend een wasbeer dood aangetroffen. Het was Tim Nackaerts die het diertje opmerkte. "Ik heb meteen een foto genomen, omdat dit toch geen alledaags zicht is." De gemeente heeft het diertje intussen opgehaald.

Volgens Rudy Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder gaat het om een ontsnapt of gedumpt diertje. "Hier in België is er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Duitsland, geen natuurlijke populatie wasberen. Bovendien is het eigenlijk verboden voor particulieren om dit dier te houden, maar in de praktijk zien we dat die wet niet altijd nageleefd wordt", zegt Oyen. Als eigenaars merken dat de zorg voor het dier niet evident is, dumpen ze het. "In dit geval is het mogelijk dat de wasbeer uit een rijdende wagen gegooid is, maar het dier kan evengoed aangereden zijn."





Dat de wasbeer een natuurlijke dood stierf, lijkt dus uitgesloten. "De wasbeer is een overlever", zegt Oyen. "Zo is er de dikke vacht en zijn er weinig eisen op gebied van eten. Vlees of andere voeding in de natuur kunnen op het menu staan, maar evengoed scheurt het diertje een vuilniszak open en vindt het daar iets lekkers in." (VDT)