60.000 euro extra subsidies voor renovatie pastorij Bunsbeek 02u34 0 Glabbeek Federaal minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme trekt 60.000 euro subsidies via de Nationale Loterij uit voor de renovatie van de pastorij van Bunsbeek.

Het gebouw, dat recent door de gemeente aan het OCMW werd overgedragen, maakt plaats voor een doorgangswoning en noodopvang. "Elke gemeente in Vlaanderen is verplicht deze noodopvang te organiseren en het is net doordat wij nu LOI-subsidies doordacht aanwenden dat we de pastorij eindelijk na jaren grondig kunnen renoveren", zeggen OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a) en OCMW -en gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij). "Voor de renovatie voorzien we een budget van ruim 260.000 euro, waarvoor we maar liefst 200.000 euro LOI-subsidies via de hogere overheid kunnen aanwenden. En de resterende 60.000 euro die het OCMW zelf ging financieren, hoeven we door de extra subsidies van de Nationale Loterij dus ook niet meer zelf te betalen." (VDT)