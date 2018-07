5.000 euro extra, maar ook strenge voorwaarden LONEN LEERKRACHTEN GMTA KUNNEN NU TOCH BETAALD WORDEN VANESSA DEKEYZER

17 juli 2018

02u26 0 Glabbeek De gemeenteraad legde in het budget van 2018 een gemeentelijke toelage voor de vzw Gemeentelijk Muziek-en Theateratelier (GMTA) van 25.000 euro vast. Dat blijkt nu niet voldoende om de lonen van de leerkrachten te betalen.

Het schepencollege beslist dan ook om 5.000 euro extra uit te trekken, maar koppelt daar meteen strenge voorwaarden aan.





"Bij de start van het volgende schooljaar 2018-2019 van het GMTA dienen de organisatie en het aanbod van de lessen en de kosten van de lesgevers herschikt te worden in functie van de jaarlijkse toelage van 25.000 euro zoals opgenomen in de meerjarenbegroting", zeggen schepen Natasja Ons (sp.a) en Johnny Reweghs (sp.a). "Het bestuur moet binnen de 30 dagen de volledige personeelsadministratie, leerlingenadministratie en boekhouding bezorgen samen met een duidelijk financieel verslag van de uitgaven en inkomsten en de totale kostprijs van het lesaanbod."





Hervorming

In het verleden kampte het GMTA met financiële moeilijkheden. In 2007 werd zelfs overwogen om dit atelier op te doeken of er een onderafdeling van de Academie van Tienen van te maken. "Het voortbestaan ervan staat niet ter discussie", benadrukken schepenen Reweghs en Ons. "Het atelier moet enkel hervormd worden, zodat er binnen de beschikbare budgetten kan gewerkt worden. We grijpen nu in om extra putten te vermijden."





Spaarpot

"Bij de vorige legislatuur kreeg het atelier 30.000 euro per kalenderjaar, zodat wij op het einde van de legislatuur een spaarpot hadden van meer dan 25.000 euro", zegt Maria Saelmaekers, lid van de raad van bestuur en CD&V-gemeenteraadslid. "Helaas werd tijdens deze legislatuur de toelage eerst twee jaar naar 20.000 euro gebracht en de volgende vier jaar naar 25.000 euro. Zo werd er jaar na jaar een stuk van onze reserve gebruikt."





Toekomst

"Bij de opmaak van het budget in oktober vorig jaar wisten we dat we niet zouden toekomen en werd er een toelage van 30.000 euro gevraagd. Dit bedrag werd niet toegekend door het schepencollege. Toch liet men de kinderen gewoon inschrijven en een heel werkjaar lang werd er niet gevraagd om het aanbod te veranderen. We hopen alvast dat de toekomst van het atelier, waar ik samen met het bestuur hard voor gewerkt heb, niet in het gedrang zal komen en dat er zeker geen leerlingen zullen moeten geweigerd worden."