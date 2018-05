30 jaar Krinusfeesten 26 mei 2018

In Bunsbeek is een Krinus een plaatselijk biertje, de patroonheilige van de gemeente, maar ook een rare kwast. De Krinussen vierden nu de 30ste editie van de dorpsfeesten. "Onze Krinus, een bier dat nu gebrouwen wordt in Vissenaken met perensiroop uit Attenrode, dus allemaal zeer plaatselijk, zag het licht in 2012. Vanaf toen hebben we de dorpsfeesten ook Krinusfeesten genoemd. Vroeger duurden die soms maar één dag, nu zijn ze gespreid over drie dagen", aldus Remy Van Goidsenhoven en Edmond Denruyter, twee Krinussen.





(HCH)