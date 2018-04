23 bestuurders te snel 16 april 2018

Tijdens een controleactie van de politie Hageland in de nacht van zaterdag op zondag op de Leuvensesteenweg en de Schoonderbukenseweg in Tielt-Winge, de Sint-Quirinusstraat in Glabbeek en de Leuvensesteenweg in Bekkevoort maakten hun collega's gebruik om ook te controleren op snelheid. Alle metingen gebeurden buiten de bebouwde kom (zone 70). 251 bestuurders werden gecontroleerd op snelheid. 2 van hen reden te snel en zullen hiervoor een pv ontvangen. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 101 km/uur. (KBG)