1.000 km voor Kom op tegen Kanker passeert in Glabbeek op zaterdag 1 juni 2019 Kristien Bollen

01 april 2019

Tijdens het Hemelvaartweekend van donderdag 30 mei tot zondag 2 juni 2019 gaat de 10de editie door van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. Ook vanuit de gemeente neemt “Glabbeek fietst tegen Kanker” opnieuw deel met 2 ploegen. Sportschepen Hans Handrickx (Dorpspartij): “Voor het eerst passeert het rennerspeloton ook in Glabbeek. Op zaterdag 1 juni passeren de renners namelijk via de Hoeledensesteenweg, Hoeledenstraat, Zuurbemde, Grotestraat, Dries en de Rode onze gemeente.” De inzet van schepen van Welzijn Hilde Holsbeeks, de meter van Glabbeek fietst tegen Kanker, wordt duidelijk meer en meer geapprecieerd. Dankzij Hilde en haar ploeg zamelt Glabbeek jaarlijks heel wat geld in voor de strijd tegen Kanker. De fietsers zullen daarom op 1 juni op gepaste wijze worden onthaald in ons dorp en de toeschouwers zullen in de watten worden gelegd. Aan het gemeentehuis komt er op zaterdag 1 juni een wielerdorp met heel wat randanimatie en een triomfboog.