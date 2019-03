“We worden overstelpt door vragen van ongeruste ouders en dat door een compleet zinloze staking in het onderwijs” Vanessa Dekeyzer

14 maart 2019

13u23 0 Glabbeek Burgemeester Peter Reekmans zegt al dagen overstelpt te worden door vragen van ongeruste ouders over de scholenstaking van aanstaande woensdag. “De gemeenteschool in Glabbeek en de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang in Glabbeek blijven op de stakingsdag van het onderwijs volgende week woensdag open zoals anders”, garandeert Reekmans.

Hij betreurt deze volgens hem ‘nutteloze nationale staking van de onderwijsvakbonden’. “Vooral omdat de stakende leerkrachten zelfs niet op straat komen om te gaan betogen, maar gewoon een dag thuis blijven met een stakingsvergoeding. Deze nationale stakingsdag van het onderwijs heeft gewoonweg geen voorwerp, men weet zelfs niet tegen wat men gaat staken, want deze nationale staking is er eentje tegen het nieuw beleid van een volgende regering die we pas eind mei gaan kiezen.”

Volgens Reekmans zouden de onderwijsvakbonden hun tijd beter steken in het opmaken van een memorandum van noden en eisen dat men voor de verkiezingen aan alle partijen geeft. “Als dan de nieuwe regering hier geen rekening mee houdt, dan moet je inderdaad staken en ben ik zelfs de eerste om mee te gaan staken aan de zijde van de leerkrachten voor goed onderwijs. Maar deze staking net voor de verkiezingen heeft compleet geen nut en brengt alleen ouders van de ruim 500 kinderen die in de drie Glabbeekse scholen zitten in problemen, omdat ze in allerijl opvang moeten gaan zoeken voor hun kinderen als de school die dag zou dicht blijven.”

Er zijn leerkrachten die staken in de gemeenteschool, maar een meerderheid komt werken. “In de vrije scholen van Kapellen en Bunsbeek zouden alle leerkrachten staken”, weet Peter. “De inrichtende macht bekijkt nu hoe we extra personeel kunnen inzetten om volgende week woensdag de gemeenteschool zo normaal mogelijk te laten functioneren.”