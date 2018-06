"We gaan voor een kindvriendelijke gemeente" 14 juni 2018

02u27 0 Glabbeek De oude speeltuin aan de gemeentelijke sporthal wordt momenteel omgebouwd tot een inclusiespeeltuin met kunstgras en na de zomer start de aanleg van een nieuw skatepark aan de evenementenhal.

"Dit is opnieuw een investering in een kindvriendelijk Glabbeek", zegt schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). "Deze legislatuur werd maar liefst 4 miljoen euro in jeugdinfrastructuur gepompt. Zo realiseerden we de bouw van de nieuwe schoolsite, de vernieuwing van de buitenschoolse kinderopvang en jeugdhuis De Kloemp, nieuwe jeugdlokalen voor de KSA en Bunker jeugd, het aanplanten van een geboortebos en nieuwe speeltuinen in Bunsbeek, Attenrode en Glabbeek."





In al deze projecten wordt de kindergemeenteraad betrokken.





"In september gaan we al de derde kindergemeenteraad verkiezen voor een nieuwe tweejaarlijkse periode die loopt tijdens de schooljaren 2018-2019", kondigt schepen Holsbeeks aan. "Alle leerlingen van het 4de tot en met het 6de leerjaar kunnen zich hiervoor vanaf nu tot en met 3 september via hun leerkracht kandidaat stellen."





"De leerlingen krijgen de kans om vanaf de tweede week van september campagne te voeren en tijdens de week van 24 tot 28 september mogen de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar stemmen op hun favoriete kandidaat." (VDT)