"Waarom wachten? Pak de N29 nú aan" Vlaams geld voor zwarte verkeerspunten, maar niet voor Steenweg waar broer raadslid om het leven kwam VANESSA DEKEYZER

22 februari 2018

02u26 0 Glabbeek Extra Vlaams geld voor de aanpak van zwarte verkeerspunten, maar niet voor de N29. Daar kan gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij) niet bij. Zelf verloor hij veertien jaar geleden zijn broer op de steenweg Tienen-Diest en sindsdien dringt hij bij het gewest aan op een heraanleg.

Vandermeulen schreef intussen ook al een open brief aan Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "Op 12 december 2002 verongelukte mijn vier jaar oudere broer Dries - mijn grootste held - op amper 16-jarige leeftijd op de N29, ter hoogte van het kruispunt met de Craenenbroekstraat", klinkt het in die brief. "Een automobilist haalde rechts in via de pechstrook, en greep Dries en zijn fiets. Hij was op slag dood. Zelf was ik toen 12 jaar, maar mijn tienerjaren heb ik overgeslagen. Sinds die fatale 12 december vechten mijn familie en ik voor een veiligere N29."





"Net als vele anderen heeft het nieuws van de 16-jarige Nikita, die maandag om het leven kwam bij een verkeersongeval in Oostakker, mij enorm geraakt", aldus Vandermeulen. "Ik was dan ook blij om te horen dat er 20 miljoen euro extra vrijgemaakt wordt om 22 zwarte punten aan te pakken. Maar helaas moest ik vernemen dat de steenweg Tienen-Diest niet in dat lijstje opgenomen werd. Ik kan er niet bij dat er zoveel miljoenen worden besteed aan bijvoorbeeld de ontsluiting van Uplace - een project dat er nooit zal komen - terwijl dat geld wel goed besteed kan worden aan onveilige gewestwegen."





Vijf dodelijke ongevallen

Dat de N29 er niet veiliger op geworden is sinds de dood van Dries Vandermeulen, mag blijken uit de cijfers. "De laatste tien jaar zijn er zeker vijftig ongevallen gebeurd, waarvan vijf met dodelijke afloop en een tiental met zwaargewonden", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "In 2013 kregen we eindelijk goed nieuws: de steenweg zou in 2016 gescheiden fietspaden en eilanden op de kruispunten krijgen. Maar helaas bleken er niet voldoende middelen te zijn. Vandaag werd ons beloofd dat de heraanleg van de steenweg op de agenda staat voor de periode 2019-2022."





"Maar waarom nu niet?", vraagt Vandermeulen zich af. "Voor de steenweg gaat het om een bedrag van 2,5 miljoen euro. Het gewest heeft die som de laatste jaren besteed aan het steeds weer herstellen van gaten in het wegdek. Ik vraag minister Weyts dan ook met aandrang om de N29 nu al aan te pakken, voor er nog meer mensen hier om het leven moeten komen."





"Deze 'nieuwe budgetten' zijn specifiek gelinkt met de lijst van zwarte punten, die uit 2002 dateert", reageert Michaël Devoldere, communicatiemedewerker van minister Weyts. "Sinds 2002 zijn er natuurlijk ook andere problemen opgedoken. Het is dus niet omdat de N29 niet op de ene lijst voorkomt, dat Vlaanderen vindt dat er geen probleem is met die steenweg. Er wordt ook los van die zwarte lijst fors geïnvesteerd in de Vlaamse wegen. In het Globaal Investeringsplan staat 850.000 euro ingeschreven voor de N29. Dat geld zal gebruikt worden voor fietspaden en het gevaarlijke kruispunt met de Klipgaardenstraat. De uitvoering hiervan is voor volgend jaar."